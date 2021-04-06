وكيل «صحة الغربية» يكرم عددًا من الأطباء لتفانيهم في العمل

كرّم الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، كلًا من الدكتورة جمالات محمد شنش وكيل مستشفى صدر المحلة، والدكتورة مروة محمد مسئول الجودة بمستشفى زفتى، والدكتور ماهر نبيه مدير عناية صدر طنطا، لتفانيهم في العمل وسرعة الاستجابة في التنسيق واستقبال حالات كورونا وسرعة توفير أماكن لهم، وإنجازهم الأعمال المكلفين بها.حيث قدّم وكيل الوزارة شهادات تميز تقديرا لجهودهم، متمنيًا دوام التوفيق لجميع العاملين.