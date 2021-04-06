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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: تطعيم 33 مليونًا ضد كورونا بنهاية الصيف

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:39 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تطعيم 33 مليون مواطن إسباني باللقاحات ضد فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) مع نهاية فصل الصيف المقبل.

وشدد سانشيز، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي، على أن عملية التطعيم ستشهد تسارعا كبيرا في النصف الثاني من العام لتتمكن إسبانيا من تحقيق أهدافها بتطعيم 70 في المئة من المواطنين مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

ولفت إلى أن خمسة ملايين شخص سيحصلون على جرعتي اللقاح بحلول الخامس من شهر مايو المقبل و10 ملايين في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، ارتفاعا إلى 25 مليون شخص في 19 يوليو المقبل للوصول إلى 33 مليون شخص في نهاية أغسطس.

وأوضح أن نحو 80 في المئة من المواطنين فوق سن 80 عاما تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 44 في المئة منهم كلتا الجرعتين.

وأكد في هذا السياق أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي (فايزر) و(أسترازينيكا) و(جانسن) و(موديرزنا) آمنة دون أدنى شك، مشيرا في هذا السياق إلى أن إسبانيا ستتلقى دفعة كبيرة من اللقاحات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال إن الحكومة الإسبانية تتطلع إلى إنهاء حالة الطوارئ الصحية في موعدها المقرر في التاسع من شهر مايو المقبل دون الحاجة إلى تمديدها، لافتا إلى أن البلاد دخلت في مرحلة بداية نهاية الوباء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد سانشيز أن جميع المؤشرات تشير إلى أن إسبانيا ستكون أكثر الاقتصادات نموا في عام 2021 إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن البلاد وإن كانت ما زالت بعيدة عن التعافي الاقتصادي الكلي فهناك بوادر لإعادة التنشيط.

يذكر أن إسبانيا سجلت ثلاثة ملايين و311325 إصابة و75783 وفاة منذ بداية الأزمة الصحية، فيما حصل 7ر8 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل 8ر2 مليون شخص على الجرعتين.

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