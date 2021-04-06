20 وفاة و5592 إصابة بكورونا فى هولندا

أعلنت هولندا اليوم الثلاثاء تسجيل 20 حالة وفاة بالإضافة إلى 5592 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16652 حالة وفاة و1313402 إصابة بالفيروس التاجي.