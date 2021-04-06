20 وفاة و5592 إصابة بكورونا فى هولندا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:39 م
وكالاتطباعة
أعلنت هولندا اليوم الثلاثاء تسجيل 20 حالة وفاة بالإضافة إلى 5592 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16652 حالة وفاة و1313402 إصابة بالفيروس التاجي.
وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16652 حالة وفاة و1313402 إصابة بالفيروس التاجي.