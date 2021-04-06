نادر عباسي: على المايسترو أن يثق فى كل العازفين (فيديو)

أكد الموسيقار العالمي نادر عباسي، أن المايسترو له دور مهم وكبير في قيادة الأوركسترا الموسيقية، مشيرًا إلى أن النوتة الموسيقية مثل الكتاب الذي يقوم بإخراجه مخرج، ومكتوب كل عازف ودوره وكل عازف له مستوى.وأضاف "عباسي" خلال ندوة جريدة "الدستور"، اليوم، أنه يجب أن تكون لدي المايسترو الثقة في كل العازفين الذين يتعامل معهم؛ مشيرًا إلى أن كل عازف يكون لديه خط لحني مختلف عن الكل ويجتمعون سويًا في النهاية، ومن يديرهم هو المايسترو.وتابع: "بداية العمل وسرعته والإيقاع مثلًا في أغنية بلادي من الممكن أن تغني بأكثر من طريقة"، مشيرًا إلى أن السرعة هي يد القائد اليمين واليد الشمال هي تعطي قوة العمل نفسه.وكان قد قام المايسترو نادر عباسي بقيادة أوركسترا حفل نقل المومياوات الملكية منذ أيام قليلة.