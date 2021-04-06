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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الروسي يصل إلى باكستان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:37 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى باكستان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية ستستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، حول سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.

واستقبل قريشي نظيره الروسي لدى وصوله قاعدة "نور خان" الجوية في العاصمة إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية.

ومن المقرر أن يعقد قريشي المباحثات الرسمية مع لافروف على مستوى وفود البلدين لبحث السبل لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية الروسي أيضًا، خلال الزيارة، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

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