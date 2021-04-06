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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تغرّم «تيك توك» على دعوات وُجهت لقاصرين إلى التظاهر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:01 م
تيك توك
تيك توك
وكالات
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حكمت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، بتغريم تطبيق "تيك توك" الصيني، المتهم بعدم حذف دعوات لقاصرين بالتظاهر خلال الاحتجاجات الأخيرة الداعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

وفي بيان نشر على حسابها على "تليجرام"، أعلنت محكمة تغانسكي في موسكو أنها حكمت على تطبيق تقاسم مقاطع الفيديو بدفع غرامة قدرها 2،6 مليون روبل (29 ألف يورو) في فصل جديد من التوتر بين السلطات الروسية والمجموعات الرقمية العملاقة.

وقالت المحكمة إن جلسة تستهدف تطبيق "تليجرام" للأسباب نفسها أرجئت إلى 12 مايو.

وفي يناير دانت "روزكومندزور"، هيئة الرقابة في روسيا، ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات "تحرض القاصرين" على التظاهر دعما لأليكسي نافالني بعيد توقيفه.

وفي مارس لاحقت الهيئة قضائيا "تيك توك" وأيضا "فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتليجرام ويوتيوب"؛ "لعدم حذف هذه الرسائل أو عدم حذفها في الوقت المناسب".

والأسبوع الماضي حكم على تويتر بدفع غرامة قيمتها 100 ألف يورو.

كما مددت هيئة الرقابة، الإثنين، لشهر إبطاء تويتر في روسيا لعدم إلغاء منشورات "غير مشروعة" حول المخدرات والانتحار والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

واستبعدت الهيئة إمكانية حجب تويتر كليا بما أن الشركة الأميركية اتخذت "تدابير أولية" لحذف "قسم كبير" من الرسائل المحظورة.

وتسلط هذه القضايا الضوء على التوتر المتنامي بين موسكو ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تدين روسيا نفوذها وتنتقد إدارتها للمحتوى خصوصا السياسي.

وتفرض غرامات بانتظام على تويتر وفيسبوك وغوغل لكن قيمتها تبقى بسيطة مقارنة مع أرباحها.

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