نترنت بموقع جوجل، يرصد "الدستور" لكم كل التفاصيل والمعلومات التي تشمل حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



خطوات حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 2021

الخطوة الأولى: يجب على المتقدم الدخول من خلال الموقع الإلكتروني حتى يتم حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرابط الإلكتروني



الخطوة الثانية: يقوم المتقدم باختيار القائمة الرئيسية للدخول ثم الضغط على خدمة حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



الخطوة الثالثة: ثم يقوم المتقدم بلختيار الفرع من خانة القائمة، ومن ثم يختار السجل، وبعد ذلك يقوم بتحديد اسم الخدمة والضغط على اختيار.



الخطوة الرابعة: ثم يقوم المتقدم بتحديد اليوم والساعة من المواعيد المتاحة.



الخطوة الخامسة: ويقوم المتقدم بملء البيانات والضغط على كلمة اختيار ثم حفظ البيانات.

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الخطوة السادسة: ثم يقوم المتقدم بطباعة رسالة الميعاد الذي قام بتحديدة أو يقوم بأخذ برنت أسكرين على الهاتف الخاص بك.



الخطوة الأخيرة: ينبغي عليك التوجه نحو الفرع في الميعاد الذي تم تحديدة وتم حجزه مرفق بصورة لليمعاد. الخطوة السادسة: ثم يقوم المتقدم بطباعة رسالة الميعاد الذي قام بتحديدة أو يقوم بأخذ برنت أسكرين على الهاتف الخاص بك.الخطوة الأخيرة: ينبغي عليك التوجه نحو الفرع في الميعاد الذي تم تحديدة وتم حجزه مرفق بصورة لليمعاد. الخطوة الأولى: يجب على المتقدم الدخول من خلال الموقع الإلكتروني حتى يتم حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرابط الإلكتروني www.goeic.gov.eg الخطوة الثانية: يقوم المتقدم باختيار القائمة الرئيسية للدخول ثم الضغط على خدمة حجز موعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.الخطوة الثالثة: ثم يقوم المتقدم بلختيار الفرع من خانة القائمة، ومن ثم يختار السجل، وبعد ذلك يقوم بتحديد اسم الخدمة والضغط على اختيار.الخطوة الرابعة: ثم يقوم المتقدم بتحديد اليوم والساعة من المواعيد المتاحة.الخطوة الخامسة: ويقوم المتقدم بملء البيانات والضغط على كلمة اختيار ثم حفظ البيانات.

يبحث كثيرون عن حجز ميعاد مسبق للحصول على الخدمات المقدمة بالتسجيلات التجارية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعلى موقع جوجل عن، والخطوات التي يجب أن يفعلها المتقدم حتى يتمكن من حجز الميعاد.وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، المنصة الإلكترونية التي يمكن للمواطن أن يستغلها توفيرًا لوقته وبطريقة سهلة وسريعة سيتمكن من حجز موعد الهيئة العامة للرقابة، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة جائحة كورونا الخطيرة، خوفًا على صحة المواطنين من العدوى القاتلة، وتلتزم جميع الوزارت بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار العدوى التي أصبحت أكثر شراسة عن السابق وأسرع في التفشي.ولأن عمليات البحث مستمرة من قبل الكثير على محركات الإ