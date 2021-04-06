وزير الخارجية: موقف إثيوبيا من سد النهضة سيعقد الأزمة ويزيد الاحتقان

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن موقف إثيوبيا سيؤدي لتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان، بعد سعيها للمماطلة والتسويف.





وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة "غاية في الخطورة"، وإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسودان وسوف نبدأ التوجه للمؤسسات الدولية المؤثرة، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإطلاعهم على هذه التطورات ووضع كل طرف أمام مسئولياته.