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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:22 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن شبكة محررون ديوان "نبيذ الحكايا" للشاعرة أماني الوزير.

وعن الديوان قالت الوزير: "لم يكن ديواني النثري (نبيذ الحكايا) الذي صدر عن طريق شبكة محررون مجرد ديوانا عاديا لقد كان حلم صغيرا بحرية القلم وجرأة الأنثى".

وأضافت لـ"الدستور": هنا تحررت مع القلم باستعراض تجارب حسّية تقترب من المناطق المحظورة أو المخفيّة في حياة كلا الجنسين "رجال & نساء" وتناولت جانبا حسّاسا من الطبيعة البشرية، عبر حقائق نفسية وأحلام خفية وخيالات عاطفية مزجتها بطريقة سلسلة بأسلوب التورية وغلفتها أحيانا بالمجاز.

وأكملت: الديوان هو وليد قلبي الأول يضم سبعة عشر نصا اعتبرهم سكرة حلوة تسقط في ذائقة القارئ من كأس أدبي ليس اعتياديا، وبكل فخر يعبر الديوان عن درب جديد من دروب الحداثة التي قد تعبر بالفكرة الأدبية الى منطقة أكثر تحررا في عوالم الأدب.

أما عن أماني الوزير فهي شاعرة فلسطينية مقيمة بمصر، نشرت العديد من القصائد ف بالدوريات المصرية والعربية، ويعتبر ديوان "نبيذ الحكايا" أول دواوينها.

ومن أجواء الديوان ومن قصيدة بعنوان" شهقة حبر"، تقول أماني الوزير

لأول مرة مذ بدأت أكتب
أسمع دوي صراخ الحبر في رحم القلم
سمعته يتوسل..
بعد أن تضخم باطنه بلعنة البوح
أمسكت القلم..
فقفزت بعض نقاط حبر أزرق فوق ورقة بيضاء كأنها شهقة..
وضعت السن على أول السطر فبدأت الملحمة..
بات جليا أن أحدهما يمارس الوجع..
كمن يمارس عادة سرية أمام جدار أبكم
يكشف عورة السر فيسيل لعاب الكلمة
على ما تبين من مكامن الفتنة

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