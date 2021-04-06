بحضور 9 نقاد.. بانوراما الفيلم الأوربي تنظم ندوة أونلاين

أعلنت إدارة بانوراما الفيلم الأوروبي، تنظيم ندوة "أونلاين" لمناقشة نشرة البانوراما هذا العام بحضور عدد من الكتاب المساهمين في كتابة النشرة ومحررتها "نور الصافوري" يوم الخميس القادم الساعة السابعة والنصف مساء.وأنتجت النشرة، التي تجاوز عدد صفحاتها المائة صفحة، هذا العام بالتعاون مع قائمة نشر "عصمت"، وضمت النشرة تسع مقالات لتسعة كتاب هم إسكندر عبد الله، أميرة موسى، ودعاء نبهان، وإسلام السيد، وأمنية عادل، ورشا شاهين، وليلى أرمن، ووائل سعيد، ووفاء السعيد، ومن المقرر أن يحضر الندوة التي اتخذت عنوان "شخصيات: أشعر تجاهها بالثقل" هؤلاء النقاد لمناقشة قضايا السينما والمجتمع مع الجمهور.وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي أول أبريل الجاري، وتشهد البانوراما هذا العام عرض 40 فيلما على مدار 10 أيام متواصلة، والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.رابط حضور الندوة