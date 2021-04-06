مسلسل الاختيار الجزء الثانى فى رمضان.. القنوات الناقلة وقصته
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:44 م
محمد مجديطباعة
يقدم كريم عبد العزيز وأحمد مكي مسلسل «الاختيار الجزء الثاني» الذي يصور في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية بشوارع القاهرة وأكتوبر.
قصة مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان 2021
يتناول مسلسل الاختيار الجزء الثاني العديد من بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب، ويجسد أحمد مكي دور ضابط أمن مركزي، فيما يجسد كريم عبد العزيز دور ضابط أمن وطني، ويتطرق العمل لأحداث رابعة العدوية وتفاصيل ما حدث وقتها.
أبطال مسلسل الاختيار الجزء الثاني
مسلسل "الاختيار 2" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم، ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».
القنوات الناقلة لـ مسلسل الاختيار
يعرض العمل على أكثر من قناة خلال شهر رمضان، حيث يعرض على مجموعة قنوات on وإم بي سي وart حكايات.