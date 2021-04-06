مسلسل الاختيار الجزء الثانى فى رمضان.. القنوات الناقلة وقصته

قصة مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان 2021

يتناول مسلسل الاختيار الجزء الثاني العديد من بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب، ويجسد أحمد مكي دور ضابط أمن مركزي، فيما يجسد كريم عبد العزيز دور ضابط أمن وطني، ويتطرق العمل لأحداث رابعة العدوية وتفاصيل ما حدث وقتها.



أبطال مسلسل الاختيار الجزء الثاني





القنوات الناقلة لـ مسلسل الاختيار مسلسل "الاختيار 2" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم، ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».





برومو مسلسل الاختيار وشهد البرومو الخاص بالعمل رواجًا شديدًا، حيث وصل في أيام قليلة لـ10 ملايين مشاهدة، وتناول عددًا من الكلمات التي أصبح يكررها الأشخاص على السوشيال ميديا، منها جملة أحمد مكي: «الحرب منتهتش بس اللي على حق مبيخافش»، وغيرها وقد أظهر الشكل العام للعمل المعتمد على الإثارة والتشويق.



مواعيد عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2021 تناول البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل صورة النجميين كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهما يحملان سلاحهما ضد أعداء الوطن. يعرض العمل على أكثر من قناة خلال شهر رمضان، حيث يعرض على مجموعة قنوات on وإم بي سي وart حكايات.وشهد البرومو الخاص بالعمل رواجًا شديدًا، حيث وصل في أيام قليلة لـ10 ملايين مشاهدة، وتناول عددًا من الكلمات التي أصبح يكررها الأشخاص على السوشيال ميديا، منها جملة أحمد مكي: «الحرب منتهتش بس اللي على حق مبيخافش»، وغيرها وقد أظهر الشكل العام للعمل المعتمد على الإثارة والتشويق.تناول البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل صورة النجميين كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهما يحملان سلاحهما ضد أعداء الوطن.

يقدم كريم عبد العزيز وأحمد مكي مسلسل «الاختيار الجزء الثاني» الذي يصور في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية بشوارع القاهرة وأكتوبر.