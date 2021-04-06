قافلة طبية بقرية نوى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية

نظمت جامعة بنها، بالتعاون مع محافظة القليوبية، قافلة طبية علاجية بالوحدة الصحية بقرية نوى، بمركز شبين القناطر، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى محمد إبراهيم مدير المشروعات بمحافظة القليوبية ومسئول وحدة المشاركة المجتمعية بمبادرة "حياة كريمة"، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع.وأكدت الدكتورة أماني أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات، منها: باطنة- القلب والصدر- والعظام والرمد-معامل وتحاليل- وصيدلية مجانا لصرف الدواء، لافتة إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" قامت بتوفير سيارة للكشف عن أمراض القلب للأطفال حتى سن خمس سنوات والسيدات الحوامل.وأوضحت أن هذه القوافل تأتي ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الإنسان، بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة".