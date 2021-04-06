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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يرحب بتنفيذ مشروع المنافذ المتنقلة لتوصيل أسطوانات الغاز

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:45 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب مصطفى السيد رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو والوفد المرافق له وبحضور بلال حبش نائب المحافظ.

وناقش اللقاء سبل توسيع نشاط الشركة لخدمة المواطنين وتوصيل أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه منظومة العمل،لاسيما وأن الشركة تمثل الركيزة الأساسية التابعة لوزارة البترول في توفير سلع البوتاجاز لكل المناطق،خاصة غير المخدومة بخدمة الغاز الطبيعي،والعمل على خلق توازن بالأسواق لمواجهة كافة صور التلاعب بسلعة أساسية تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد محافظ بني سويف أن توجيهاته للجهاز التنفيذي المعني بتسهيل كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لضمان استمرارية العمل بالقطاع الحيوية بالشكل المطلوب،مؤكدا على أن المحافظة تضع الخدمات الحيوية في مقدمة أولوياتها تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة بالقرى وتوابعها والمناطق غير المخدومة.

ورحب محافظ بني سويف بمقترح مسؤولي الشركة بتنفيذ مشروع المنافذ المتنقلة لتشغيل شباب الخريجين، والذي نفذته الشركة في عدد من المحافظات،حيث يقوم شباب الخريجين المتعاقدين مع الشركة باستلام الحصة المقررة،وتوزيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف التموين،موجها بدراسة البدء في تنفيذه،وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب في سلعة البوتاجاز،وتوفير فرص عمل للشباب.

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