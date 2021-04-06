25.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 25.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بنحو 897 ألفًا و450 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 10 أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو 11 أسبوعًا.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 332 ألفًا و752 حالة.ومضى عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.