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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الإمارات تطلق خدمتها الإخبارية باللغة العبرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:59 م
الإمارات
الإمارات
نيفين أشرف
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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن إطلاق خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، ليرتفع إجمالي عدد اللغات المتاحة لدى الوكالة إلى 19.

ووفقًا لما ذكرته "وام"، في بيانها عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، فإن الخدمة الإخبارية الجديدة توفر محتوى إعلاميا متكاملا باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة، بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة، وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي".

وأوضح أن "دولة الإمارات تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم تام وفريد، ويسهم هذا التنوع في الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة أنباء الإمارات "وام" بـ19 لغة في تلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى أهمية دوره في إبراز المكانة الرائدة للدولة كواحة للتسامح والتعايش".

وفي أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما قالت الإمارات إن الاتفاق سيكون له وقع إيجابي على المنطقة.

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