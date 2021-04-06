«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى القديس البابا بطرس السابع الشهير بالجاولي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى القديس البابا بطرس السابع، الشهير بالجاولي.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إنه مما يخلد ذكر البابا بطرس أن إمبراطور روسيا أوفد إليه أحد أفراد عائلته ليعرض عليه وضع الكنيسة تحت حماية القيصر، فرفض العرض بلباقة قائلا إنه يفضل أن يكون حامي الكنيسة هو راعيها الحقيقي، الملك الذي لا يموت، فأعجب الأمير بقوة إيمان البابا وقدم له كل إكرام وخضوع وتزود من بركته وانصرف من حضرته مقرا بأنه حقيقة الخليفة الصالح للملك الأبدي المسيح الفادي.وأضاف: «لما أتم هذا البابا رسالته وأكمل سعيه تنيح بسلام، وصلوا عليه باحتفال عظيم في يوم اثنين البصخة، اشترك فيه رؤساء الطوائف المسيحية بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، ودفن بها بجانب البابا مرقس سلفه، ومعهما الأنبا صرابامون أسقف المنوفية، في الجهة الشرقية القبلية من الكاتدرائية الكبرى بالأزبكية».وتابع: «أقام على الكرسي البطريركي 42 سنة و3 أشهر و12 يوما، وخلى الكرسي بعده سنة واحدة و12 يوما».