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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:43 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات غير مسبوقة بجائحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، إنها سجلت 7300 إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة بالفيروس.

ولفتت الصحة العراقية إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى في العراق منذ تفشي الوباء.

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