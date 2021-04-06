العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات غير مسبوقة بجائحة كورونا.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، إنها سجلت 7300 إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة بالفيروس.ولفتت الصحة العراقية إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى في العراق منذ تفشي الوباء.