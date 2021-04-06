رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، مدير استاد الإسكندرية الدولي، أن ما يتم تداوله بما يسمى واقعة «النسر المعكوس» بعلم مصر، ما هو إلا خطأ غير مقصود من أحد العمال بالاستاد، مؤكدًا أنه لم يتم تصميم العلم بوضع النسر بصورة عكسية، بل وضع العلم على الجهة المعاكسة بطريقة خاطئة غير مقصودة.وأضاف لـ«الدستور» أنه أثناء تجهيز قاعة الاستقبال استعدادًا لزيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لاستاد الإسكندرية، تم تزيين القاعة بخلفية علم مصر، والذي لفت انتباه أحد أعضاء اللجنة أن النسر موضعه عكسي حيث ينظر ناحية يساره وليس يمينه.وأوضح أن هذا العلم يوضع على ساري وله جهتان، وبمناسبة الزيارة وجهت العاملين بوضع العلم في خلفية قاعة الاجتماعات، حيث قام العاملين بفرد العلم على الجهة المعاكسة، لافتًا أنه خطأ غير مقصود في تنفيذ الخلفية فقط وليس في تصميم العلم والنسر الذي يتوسط علم مصر.وأشار إلى أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقب على تلك الواقعة بوضع النسر بطريقة معكوسة على العلم المصري بأنه خطأ غير مقصود، حيث تمت المطالبة بسرعة تعديله، وهو ما تم على الفور.