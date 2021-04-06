محافظ جنوب سيناء يناقش معدلات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب والذي نقل له تهنئة رئيس مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها بأعياد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.كما تضمن اللقاء مناقشة سير العمل ومعدلات تنفيذ جميع مشروعات الشركة بالمحافظة وكذلك الخطة المستقبلية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذ علي أرض سيناء ومدى مساهمة الشركة في تنفيذها وعلى رأسها مشروع التجلي الأعظم الذي يهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين وما تحويه من مقدسات دينية إلى ملتقى للديانات الثلاث ورمز للتسامح الديني.وصرح المهندس مبارك منصور بأن الشركة قد أنهت العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب مزمع دخولها الخدمة قريبا وهو مشروع خزانات التكديس برأس سدر وخزانات التكديس بمدينة أبو زنيمة ومدينة أبورديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع على حده وذلك بتكلفة إجمالية للثلاثة مشروعات 110 مليون جنيهًا.