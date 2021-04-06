ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع





هيئة الأرصاد تتوقع خلال يوم الأربعاء أن يسود طقس حار مع وجود أتربة ورمال خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والمحافظات والوجه البحري.



وأكد "شاهين" أنه خلال الأيام الثلاثة تكون هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وتنشط على الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الثلاثاء وحتى آخر الأسبوع ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع نشاط الرياح والأتربة، وأضاف "شاهين" أن انكسار الموجة الحارة سيبدأ من يوم الخميس المقبل، حيث تصل الحرارة إلى 30 درجة لتتوالى الانخفاضات اعتبارًا من يوم الجمعة مع وجود نشاط للرياح، ما يعزز الشعور بانخفاض الحرارة.وكشف "شاهين" عن طقس اليوم الثلاثاء فستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة تتراوح ما بين 4 و6، وتصل إلى 38 درجة في معظم مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات مع وجود أتربة والرمال العالقة في الهواء، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية، حارًا على السواحل الشمالية الغربية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، حتى جنوب البلاد نهارًا، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيفًا على باقي الأنحاء ليلًا.وكشف "شاهين"عن حالة طقس، غدًا الأربعاء، حيث سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في القاهرة وعدد كبير من المحافظات مع وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار، كما تشهد البلاد خلال اليوم أيضا نشاطا في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق أقصى غرب البلاد، وسيكون لطيفًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارًا على باقي الأنحاء نهارًا، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيفًا على باقي الأنحاء ليلًا.وعن حالة طقس الخميس كشف "شاهين" أنه سيكون لطيفًا نهارًا على السواحل الشرقية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب الصعيد.