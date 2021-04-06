صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة أسرع مما كان متوقعا هذا العام، حيث عدّل توقعاته لشهر يناير بزيادة قدرها 5ر0 نقطة مئوية إلى 6 بالمئة.وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح في عام 2021 أن ينمو الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، بنسبة 4ر6 بالمئة و4ر8 بالمئة على التوالي، مما سيؤدي إلى انتعاش عالمي، وذلك في حال كان من الممكن التراجع عن القيود الاقتصادية المفروضة لمكافحة تفشي انتشار وباء كورونا.وحسب جيتا جوبيناث، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، فإنه في حين أن "وجود مخرج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية صار واضحا بصورة متزايدة"، من المرجح أن تسفر "مسارات التعافي المتباينة" إلى زيادة الفقر فيما يسمى بالأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، والتي يمكن أن تعاني من أجل التعافي.