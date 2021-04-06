«الكيلة» تطلع «الصحة العالمية» على الوضع الصحي في فلسطين

أطلعت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبركورن، على الوضع الصحي والوبائي في فلسطين.وأشادت الكيلة، خلال لقائها بيبركورن، بالتعاون الكبير بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، خصوصا في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.من جانبه، أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، وتمتين النظام الصحي في فلسطين.