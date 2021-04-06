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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على مشتبه بسرقته لوحتين لـ«فان جوخ» و«هالز» في هولندا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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أوقفت الشرطة الهولندية الثلاثاء، رجلا يبلغ 58 عاما يُشتبه في سرقته العام الماضي لوحتين للرسامين الهولنديين فينسنت فان جوخ وفرانز هالز من متحفين في هولندا.

وقالت الشرطة، إنه لم يتم العثور على العملين اللذين يحملان عنواني "حديقة القسيس في نيونيين في الربيع" أو اختصارا "حديقة الربيع" لفان جوخ، و"صبيان يضحكان" لهانز.

وأوقف المشتبه به المتحدر من بارن في وسط هولندا، صباح الثلاثاء في منزله، وفق الشرطة التي وصفت التوقيف بأنه "مرحلة مهمة" في التحقيق.

وأوضحت الشرطة: "أجريت تحقيقات مكثفة على مدى أشهر عن سرقة اللوحتين تحت إدارة النيابة العامة"، ما قاد إلى توقيف المشتبه به.

وسُرقت لوحة فان جوخ العائدة إلى سنة 1884 ليل 30 مارس 2020 من متحف "سينغر لارن" على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من العاصمة الهولندية أمستردام، والذي كان مغلقا بسبب تدابير مكافحة (كوفيد-19).

وحصلت عملية السرقة هذه في يوم الاحتفال بالذكرى السابعة والستين بعد المئة لولادة الرسام الهولندي الشهير في 30 مارس 1853.

وتُقدّر قيمة اللوحة بمبلغ يراوح بين مليون يورو وستة ملايين، وفق الخبير الهولندي في الأعمال الفنية آرثر براند.

وحصل براند بعد شهرين من السرقة على صورتين للوحة مع عنوان رئيسي لصحيفة "نيويورك تايمز"، ما أثبت برأيه بأن العمل المسروق ما يزال موجودا.

أما لوحة معلّم العصر الذهبي للرسام الهولندي فرانز هالز فقد سُرقت للمرة الثالثة بعد خمسة أشهر من سرقة لوحة فان جوخ، في متحف هوفيه فان ميفرو فان أيردن في ليردام.

وكانت اللوحة التي تمثل فتيين يضحكان وهما يحملان عبوة مشروب، قد سُرقت من المتحف عينه سنة 1988 و2011، وعُثر عليها بعد ثلاث سنوات للسرقة الأولى، وستة أشهر للثانية.

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