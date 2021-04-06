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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب 100 كشاف إنارة وشد 6 آلاف متر أسلاك بطرق مطاي بالمنيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:54 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، عن شد طريق المحيط بالأسلاك بطول 6000 متر، وتركيب أعمدة الإنارة بطريق المحيط وعزبة أبوقسطور، بالإضافة إلى تركيب 100 كشاف.

وأوضح خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه جارٍ استكمال باقي الطرق غير المضيئة بالوحدة المحلية لقرية منبال، تحت إشراف رئيس الوحدة وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدفع عجلة التنمية المستدامة، والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وإحلال وتجديد كافة أعمدة الإنارة المتهالكة، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن خطة المحافظة لتوصيل كافة المرافق والخدمات داخل القرى، وتكثيف حملات الصيانة لأعمدة الإنارة.

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