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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية والبحرين تتفقان على تعزيز التنسيق لتجفيف الفكر المتطرف

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم المملكتين، فيما أعربا عن ارتياحهما عما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه، كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين.

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