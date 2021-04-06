«أطباء المنيا» تنعى طبيبًا توفي متأثرًا بفيروس كورونا

نعت نقابة الأطباء الفرعية بالمنيا الشهيد الدكتور مجدي جاب الله، استشاري الباطنة، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اطمأن على موقف محافظة المنيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة متكاملة، شملت الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، حيث توجد بالمحافظة 19 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها خدمات الأكسجين وتستقبل حالات (كوفيد- 19).وتتم المتابعة اليومية لموقف توافر الأكسجين السائل (5) تانكات أكسجين بمستشفيات "صدر المنيا، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، عزل ملوى المنيا العام، حميات المنيا"، بإجمالي سعة 29130 لترًا مكعبًا، و1000 أسطوانة أكسجين.