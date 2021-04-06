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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمومية مؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:13 م
المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
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انتهت أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية.

وجاء ذلك بحضور المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش والدكتور محمد توفيق والدكتور أحمد مختار والدكتورة غادة لبيب والأستاذة هويدا رمضان إبراهيم والمستشار محمد عمر القماري والأستاذة نجلاء أحمد والأستاذ مصطفي مسلم والمستشار مدحت لاشين والأستاذ محمد هاشم والأستاذ مصطفي يونس والأستاذ هلال إبراهيم والأستاذ أحمد محمد صلاح الدين والأستاذ ياسر محمود والأستاذ سيد محمد عبد العاطي

والاستاذة عزيزة أحمد التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ محمد كمال صقر رئيس القطاع الثالث - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والاستاذة وسام عيد سعودي والاستاذة أميمة عبد الحميد رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة جيهان محمد يوسف مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عبير نبيل رياض الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامي 20152015 واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف الشوربجي ان الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيرا الي انه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيا.

واشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة اعمال المؤسسات، كما اشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة اخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على ان تقدم تقريرها الي رئيس مجلس الادارة لرفعه الي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية

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