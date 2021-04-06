هيثم نبيل: أغنيات تامر حسني في «نسل الأغراب» من كلماتي وألحاني

أكد المطرب هيثم نبيل أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع النجم تامر حسني في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يعرض في موسم رمضان المقبل.وقال "نبيل"، لـ"الدستور"، إن "تامر حسني سيقوم بغناء تتر مسلسل (نسل الأغراب) وأغاني أخرى بالمسلسل، جميعها من كلماتي وألحاني".وأوضح أن هناك أغنيتين من كلمات كل من سارة سعيد وكريم سامي، ضمن أحداث المسلسل.والمسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ومن إخراج محمد سامى.