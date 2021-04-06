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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:24 م
حادث تصادم بالدقهلية
حادث تصادم بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارتين على طريق رافد جمصة أمام قرية الترزى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى علي طريق رافد جمصة أمام قرية "الترزى" دائرة مركز بلقاس.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي السيارة رقم (د ن ع ٩٤٨١ بيك أب) قيادة رأفت لطفى عبده البدراوى، ٢ه عاما، سائق، ومقيم قرية "وزير" دائرة المركز باتجاه المنصورة والسيارة رقم (ج د ع ٦٣٥) قيادة الشريف صالح صبيحة جاد، ٦٧ عاما، عقيد قوات مسلحة بالمعاش ومقيم حلوان بالقاهرة باتجاه جمصة.

فيما تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية، مما أدي إلي اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى بكسر بالفقرات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد السيارة الثانية بنزيف داخلى بالمخ، ووفاة مرافق قائد السيارة الثانية ويدعى إبراهيم السيد على أحمد، ٦١ عاما، بالمعاش ومقيم حلوان بالقاهرة.

وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولى، وبسؤال قائدى السيارتين أيدا مضمون الفحص، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٠٢١٥٠٠٥ ٢ جنح مركز شرطة بلقاس، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة. 

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