معهد صحة الحيوان ينظم ندوات إرشادية حول التربية المنزلية الآمنة للطيور

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية -معمل كفر الشيخ- مجموعة ندوات إرشادية حول التربية المنزلية الآمنة للطيور في قرى الطايفة وأريمون وشنو مركز كفر الشيخ وقرية أبوبدوى مركز بيلا وقرية منشية عباس بمركز سيدى سالم.وناقش الباحثون السيدات بالقرى عن أهمية التربية المنزلية للطيور فى المنازل لتوفير المصاريف التي تنفقها الأسرة في شراء البيض أو الدجاج وطرق مواجهة الصعوبات التي تواجه تربية الطيور المنزلية. وحماية الحيوانات التى يتم تربيتها فى المنزل وحماية اسرتها من الأمراض المشتركة.وأشار الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، إلى أن تلك الورش يتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية فى وقت واحد واهمية رفع كفاءة المرأة الريفية ومساعدتها لتكثيف التربية الريفية المنزلية للطيور وأهميتها لتحسين دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي بها وكذلك ارتفاع مستوى الآمن الغذائي للدولة من خلال زيادة الثروة الداجنة والحيوانية التي تعتبر مسألة أمن قومي.