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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لشكوى والده.. «الهجان» يكلف بإجراء جراحة لطفل في «بنها الجامعي»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:04 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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استجاب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لشكوى أحد المواطنين الذي استغاث به داخل مستشفي بنها الجامعي بسبب تأخر اجراء جراحة لنجله حيث اصدر المحافظ تعليمات فورية لرئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفي بسرعة لإجراء الجراحة مداعبا الطفل مؤكدا له سرعة اجراء الجراحة حيث اصطحب مدير المستشفي المواطن ونجله لبدء الاجراءات فورا.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية والوحدات الطبية بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 38 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.

بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتورة نيرمين عظلي وكيل طب بنها لشئون البيئة والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة.

قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفي إن الجولة تضمنت افتتاح أعمال تطوير وتحديث العناية المركزة، والمرحلة الثانية لوحدة غسيل كلي ( كبار) سعة 40 سرير، ووحدة غسيل كلي ( أطفال) سعة 25 سرير، كما تم افتتاح أعمال تطوير محطات الغازات الطبية " الشفط والهواء " ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، بالإضافة إلي افتتاح منظومة الدفاع المدني والحريق الجديدة بالمستشفي الجامعي.

أضاف الدخاخني أن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حول الوحدات الجديدة والأجهزة الطبية بها وما تقدمه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

واشاد اللواء "الهجان" خلال الجولة بأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى بنها الجامعي، خلال الفترة الماضية والتى شملت عدد كبير من الأقسام الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مؤكدا على تقديم كل الدعم لجامعة بنها لأداء رسالتها العلمية والخدمية لأهالي القليوبية لما تمتلكه من خبرات علمية وبنية تحتية قوية.

من جانبه اكد الدكتور "الجيزاوى" حرص ادارة الجامعة على دعم دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمرضى وأهالينا المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

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