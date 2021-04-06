تشيلي: نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار بسبب كورونا

واعترف بينيرا، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا، بأن الحكومة ارتكبت أخطاء في حربها ضد الوباء، إلا أن السلطات لم تقلل من شأن خطر فيروس كورونا.





وقال إن تشيلي تضررت بشدة من هذا التفشي المتكرر لفيروس كورونا، وإن نظام الرعاية الصحية يعمل بكامل طاقته.





وكانت وزارة الصحة التشيلية أوضحت أن 96 بالمئة من وحدات العناية المركزة في البلاد مشغولة، وسجلت تشيلي إجمالي حالات إصابة 1.032.612 حالة إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 236 ألفا و77 حالة وفاة منها 33 خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، إن قدرات نظام الرعاية الصحية في البلاد وصلت إلى الحد الأقصى، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.