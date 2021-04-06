المغرب: أجهزة المخابرات تحبط عملية إرهابية لداعش في فرنسا

وأضاف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه تم تقديم بيانات عن مواطنة فرنسية، من أصل مغربي، كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا.





وأوضح: إن السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3- 4 أبريل الجاري أجرت عمليات ضبط ومصادرة، بعد الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية تمكنت على إثرها من إفشال هذا المشروع الإرهابي.





وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي: إن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة للأمن للسلطات الأمنية الفرنسية المختصة تضمنت بيانات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية.





كما قدمت الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية المعطيات التعريفية الإلكترونية التي تخص المعنية بالأمر، إضافة إلى المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في "داعش".





وأردف المتحدث الرسمي أنه تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المديرية العامة للأمن المغربي قدمت للسلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف لدى المرأة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم "داعش"، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.

قالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إنها قدمت معلومات دقيقة لأجهزة المخابرات الفرنسية، في أول أبريل الجاري، مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم "داعش".