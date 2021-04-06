المبعوث الأممي لليبيا يرحب بإنشاء مفوضية عليا للمصالحة

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي الليبي إنشاء مفوضية وطنية ليبية عليا للمصالحة.وأشاد كوبيش- نيابة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- وفقا لبوابة "إفريقيا"- بكون المفوضية ستكون مكلفة بوضع الأساس لعملية مصالحة وطنية؛ لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وإعادة النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها، مشددا على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان، والتي تعد ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.