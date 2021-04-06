رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي لليبيا يرحب بإنشاء مفوضية عليا للمصالحة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:11 م
يان كوبيش
يان كوبيش
أ ش أ
طباعة
رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بإعلان المجلس الرئاسي الليبي إنشاء مفوضية وطنية ليبية عليا للمصالحة.

وأشاد كوبيش- نيابة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- وفقا لبوابة "إفريقيا"- بكون المفوضية ستكون مكلفة بوضع الأساس لعملية مصالحة وطنية؛ لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وإعادة النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها، مشددا على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان، والتي تعد ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»