رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور محمد لبيب لفوزه بجائزة خليفة التربوية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:57 م
الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي حبر - شريف عبد الغني
طباعة
التقى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا اليوم، بمكتبه بمقر إدارة الجامعة الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بكلية العلوم لحصوله على جائزة خليفة التربوية فئة الأستاذ الجامعى المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطن العربي لعام 2021.

وخلال اللقاء، عبر رئيس الجامعة عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتفوق للدكتور محمد لبيب سالم ولكافة أبناء الجامعة فى كافة المجالات، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق مكانة مرموقة للجامعة بين نظرائها من الجامعات العربية والدولية.

من جانبه أعرب الدكتور محمد لبيب سالم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس تقدير رئيس الجامعة واهتمامه الشديد بالعلماء والباحثين وتشجيعهم بشكل مستمر بهدف تحقيق مزيد من التفوق، وتقديم المزيد من المساهمات لتطوير البحث العلمى وخدمة العملية التعليمية بالجامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل

غدًا.. انطلاق مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالأعلى للثقافة

مناقشة كتاب «تلوث البيئة» لـ أمل مصطفى بـ«ثقافة الفيوم»