رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور محمد لبيب لفوزه بجائزة خليفة التربوية

التقى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا اليوم، بمكتبه بمقر إدارة الجامعة الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بكلية العلوم لحصوله على جائزة خليفة التربوية فئة الأستاذ الجامعى المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطن العربي لعام 2021.وخلال اللقاء، عبر رئيس الجامعة عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتفوق للدكتور محمد لبيب سالم ولكافة أبناء الجامعة فى كافة المجالات، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق مكانة مرموقة للجامعة بين نظرائها من الجامعات العربية والدولية.من جانبه أعرب الدكتور محمد لبيب سالم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس تقدير رئيس الجامعة واهتمامه الشديد بالعلماء والباحثين وتشجيعهم بشكل مستمر بهدف تحقيق مزيد من التفوق، وتقديم المزيد من المساهمات لتطوير البحث العلمى وخدمة العملية التعليمية بالجامعة.