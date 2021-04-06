شمال سيناء تطرح محلات سوق الجملة الجديد بنظام حق الانتفاع

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة اليوم الثلاثاء أنه سيتم طرح المحال التجارية ومصنع الثلج وثلاجات التبريد والتجميد ومعرض الخضر والفاكهة والكافتيريا بسوق الجملة الجديد فى العريش بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - إنه يتم سحب كراسة الشروط من مخازن ديوان عام المحافظة بمبلغ 299 جنيها من خلال النموذج المعد لذلك بعد التزام المتقدم بتحديد نوع النشاط وتقديم أصول المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، على أن تعقد المزايدات في السوق بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

وأشار محمد عيد المدير التنفيذي للسوق، إلى أن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح، بما يوازى 14 فدانا في منطقة "الكيلو 17" غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسى (العريش القنطرة) وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 170 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.

وأوضح أن السوق تضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات (دواجن وأسماك ولحوم وخضروات وفاكهة) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة بإجمالي 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسي للمياه سعة ألف متر مكعب ومبنى إداري وبوابات إلكترونية، إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدني (الإطفاء) ونقطتي شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها مكتب شهر عقاري ومكتب تأمينات وتموين ومبنى خدمات إداري وبنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، وبوابة رئيسية وأخرى فرعية وساحتي انتظار للسيارات وأسوار خارجية.

يذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء السوق وتوصيل كافة المرافق وتجهيزه للافتتاح بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي في 25 أبريل الجاري.