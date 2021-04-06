وزير خارجية السعودية يصل المنامة ويلتقي ولي عهد البحرين

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية للبلاد، وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار المنامة الدولي، وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، والسفير السعودي لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات البحرينية السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عززتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الأصعدة، وما تحظى به من دعم واهتمام من قبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني بقصر الرفاع اليوم، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.وأكد الأمير سلمان بن حمد أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ وأهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد الإرهاب، مشيرًا إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني، وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة لتعزيز التكامل الثنائي بين البلدين.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأمن الإقليمي، حيث أشاد ولي العهد البحريني بجهود المملكة العربية السعودية، وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية باعتبارها بيت العرب الكبير.