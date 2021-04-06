عبدالرحمن الصلح: الجامعة العربية حريصة على دعم لبنان ومؤازرته

أكد السفير عبدالرحمن الصلح، ممثل جامعة الدول العربية لدى لبنان، حرص الجامعة العربية والأمين العام أحمد أبوالغيط على الوقوف إلى جانب بلاده ومؤازرته على مختلف الأصعدة، والمساهمة في تقديم كل سبل الدعم الممكنة التي من شأنها مساعدة لبنان على تجاوز أزماته.وقال الصلح إن الزيارة التي سيجريها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بعد غد الخميس إلى لبنان، تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومساندته في ظل الظروف الحالية، والدفع قدما باتجاه جميع المساعي الجدية الرامية إلى حل الأزمة الحكومية.وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب جامعة الدول العربية باستقرار لبنان، وأنها لا تدخر جهدا في هذا الصدد، لافتا إلى أن السفير حسام زكي سيلتقي في هذا الإطار بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.