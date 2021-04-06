اعتمادان مهمان للحكومة اليوم.. تعرف عليهما

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بنى سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالي 2053 فدانا بناحية وادي سنور، مركز بني سويف، لإحدى الشركات -الشاغلة لها- بغرض الاستصلاح والاستزراع.كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 29-3-2021.