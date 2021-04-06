مصرع شخص صدمته سيارة أثناء جلوسه أمام ورشة لحام بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، صدمته سيارة نقل أثناء جلوسه أمام ورشة لحام الكاوتش محل عمله أمام مدخل مدينة أجا بالدقهلية.كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، وجود متوفى على طريق "أجا- ميت غمر" أمام مدخل مدينة أجا.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (ع وط ٢٩٤٦ نقل مقطورة رقم ع ف ق ١٤٧٧)، قيادة المدعو فرج السيد إبراهيم مصطفى، ٤٧ عاما، سائق، ومقيم بقرية "سنباط" دائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، باتجاه ميت غمر، وبمكان الحادث، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالمدعو ياسر رائد فؤاد أبوزيد، ١٨ عاما، عامل بورشة لحام كاوتش، ومقيم بقرية "منية سمنود" دائرة مركز أجا، حال جلوسه أمام الورشة محل عمله على جانب الطريق، مما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى أجا المركزى.وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفى، ٤٧ عاما، عامل، ومقيم بقرية "منية سمنود" دائرة المركز، أيدا مضمون الفحص، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١٥٤١٧ جنح مركز شرطة أجا، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.