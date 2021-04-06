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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة توافق على قرض 25 مليار ين يابانى لتطوير قطاع الكهرباء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21-2020 الصادر بتاريخ 21-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بمصر، والمُوقعة فى القاهرة بتاريخ 15-2-2021.

ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الذى يُنفذ فى إطار كل من برنامج البنك الإفريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.

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