«فقأ عينها وقطع لسانها».. تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بالإسماعيلية

تكثف قوات أمن الإسماعيلية، من جهودها لضبط المتهم بقتل طليقته داخل شقته بمحافظة الإسماعيلية.وقالت المصادر إن بلاغًا ورد لمباحث قسم ثان الإسماعيلية يفيد العثور علي سيدة "مقتولة" داخل شقة بمنطقة هدى شعراوي التابعة لدائرة القسم.وانتقل ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة، وتبين العثور علي جثة سيدة تدعى كفاية.د.س، مواليد 1976، وبها إصابات مختلفة بالجسم.وكشفت المصادر عن أن المجني عليها تظهر عليها آثار الضرب والتعذيب، وبفحص الجثمان تبين وجود "فقأ في العين وقطع في اللسان وجروح مختلفة في أنحاء الجسم".وحسب التحريات الأولية ومتابعة حركة المجني عليها،ةفإنه تم ظهورها مع طليقها ويدعي أحمد.ا.ع، مواليد 1983، ومقيم بشارع طنطا بحي السلام، فيما أشارت المصادر إلى أن الحادث وقع بشقة طليقها.وقالت المصادر إن الجاني سابق اتهامه في ٩ قضايا ما بين سرقة وسلاح ابيض وحيازة مخدرات، فيما سبق اتهام المجني عليها في خمس قضايا سرقة مسكن.وتكثف مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي من تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهم بارتكاب الجريمة.في السياق ذاته، تحفظت الشرطة علي جثمان المجني عليها، فيما أمرت النيابة العامة بنقله إلى مشرحة مستشفي القصاصين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.