الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منحة بين مصر وأمريكا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 29-9-2020.ويهدف التعديل الأول إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكى، وذلك من أجل الاستمرار فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التى تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.