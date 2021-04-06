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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:13 م
الدكتورعلاء الدين
الدكتورعلاء الدين
حمدين حجاج
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فاز الدكتورعلاء الدين عبدالحميد أيوب، أستاذ القياس والتقويم والاحصاء بكلية التربية بأسوان، والأستاذ بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي "فئة البحوث التربوية"، جاء ذلك عقب اعتماد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021.

وأعلنت أمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، عن أسماء الفائزين بمقر الأمانة العامة للجائزة "عن بعد"، وذلك بعد اعتماد أسماء الفائزين في هذه الدورة، ورفعت العفيفي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتهم لمسيرة التعليم، مشيدة برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه على أن تكون في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وحصل الدكتور علاء الدين أيوب على العديد من الجوائز العلمية والبحثية، منها جائزة المركز الأول للأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي والتدريس بالمملكة العربية السعودية، وجائزة راشد بن حميد في مجال البحوث النفسية والتربوية لمرتين متتاليتين، وجائزة أفضل إنتاج علمي مقدم للجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

كما عمل الدكتور علاء الدين أيوب مديرًا وباحثًا رئيسًا لأكثر من (30) مشروع بحثي دولي وعربي أهمها مشروع التعرف على الموهوبين، ومشروع دراسة العوامل الجينية DNA المكونة للموهبة بالتعاون مع جامعة ييل، وجامعة هيوستن بأمريكا، وجامعة نورنبيرغ، والمركز العالمي للموهوبين بألمانيا، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بالمملكة العربية السعودية، والمركز العربي للتدريب التربوي بدولة الكويت.

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