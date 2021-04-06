رفع 50 طن مخلفات بقريتين بمركز المنيا (صور)

واصلت الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة، بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، حيث قامت برفع 50 طن مخلفات وصيانة 25 كشاف إنارة بقريتي طوخ الخيل وبني أحمد الغربية.وقال هشام الضوى، رئيس قرية بنى أحمد الغربية، إنه تم رفع ما يقرب من 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع ببنى أحمد الغربية والتوابع، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية بالقرية والتوابع.وأضاف رضا مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم رفع ما يقرب من 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وصيانة 25 كشاف إنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بالقرية، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا، وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.