ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء احمد كمال مساعد مدير الأمن للمالية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.وفى مستهل الجلسة تقدمت "محافظ دمياط" بالتهنئة إلى قيادات وأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم متمنية ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والأمن والسلام، كما أصدرت عدد من التوجيهات الخاصة بإستقبال الشهر المبارك، إذ جاء من أهم تلك التوجيهات رفع حالات الطوارئ بقطاع الصحة خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتأكد من جاهزية المستشفيات ووحدات العناية المركزة والإسعاف.وأكدت على مديرية التموين والتجارة الداخلية، بزيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية على البطاقات التموينية وكذا اللحوم والدواجن وجميع مستلزمات الشهر الكريم وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكميات المطلوبة، والإعداد الجيد لمعرض "أهلا رمضان" بالاشتراك مع المحال والسلاسل التجارية، لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلًا مد فترات عمل المخابز لتوفير الكميات اللازمة من الخبز، مؤكدة أيضًا على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالاسعار والمواصفات المقررة.وعلى جانب آخر، وجهت "المحافظ" تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الدورى على المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين، وتنظيم عملية إقامة الشوادر وفقًا للحدود المتعارف عليها حتى لاتتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحظر إقامة الموائد او الخيم الرمضانية، وكذا متابعة الضوابط الخاصة بالانشطة التجارية من بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والاغلاق الصيفيه اعتبارًا من ١٧ إبريل، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ونسب التواجد المقررة التى تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، وكذلك تنفيذ حملات للنظافة بشكل دورى خلال شهر رمضان.كما وجهت أيضًا بالتنسيق مع إدارة المرور لاحتجاز السيارات المجهولة بالشوارع لحين اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وتقديم تقرير يتضمن الموقف الخاص بترخيص مركبات التوكتوك، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية لتسهيل حركة المرور بالشوارع، مؤكدة على مديرية الطب البيطري بالقيام بدورها المطلوب لمراقبة الأسواق ومحال بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين.وأكدت "الدكتورة منال عوض" على مديرية الأوقاف والإدارة المركزية للازهر الشريف، بالتأكد من جاهزية المساجد لإقامة شعائر صلاة التراويح وسط إجراءات وقائية واحترازية ومسافات آمنة بين المصلين.وعلى جانب آخر، أعلنت "محافظ دمياط" عن إطلاق مسابقة بين المدن فى تنفيذ افضل أعمال لرفع كفاءة الشوارع، والمقرر تنفيذها عقب إنتهاء شهر رمضان الكريم، مطالبة رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التصورات المطلوبة لتنفيذ تلك الأعمال.وفى ختام الجلسة، تمت الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير والتى جاء من بينها إصدار قرار تخصيص لقطعة أرض بشارع ١٠٥ بمدينة رأس البر لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى لإقامة عدد ٢ عمارة، واعتماد المخططات التفصيلية لمدن كفر سعد والزرقا وعزبة البرج والروضة وميت أبو غالب ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.