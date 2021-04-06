جهود مكثفة لتحديد هوية نابشي قبر ممرضة توفيت بكورونا في حلوان
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:49 م
نجلاء رفاعيطباعة
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من أسرة ممرضة تدعى "منى أحمد.ج"، 40 سنة ومقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شئون المرضى بمستشفى حلوان العام، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور، بدائرة القسم، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على كاميرات مراقبة مثبتة على منزل بالقرب من مقابر عزبة الباجور في واقعة نبش مقبرة ممرضة متوفية بكورونا وحرق جثتها.
وتبين من كاميرات المراقبة تحديد هوية عدد من المشتبه بهم كانوا بالقرب من المقابر وقت الحادث.
واستمع النيابة إلى أقوال أهلية المتوفاة الذين أكدوا أنها تدعى منى جاد، ٤٠ سنة، تعمل ممرضة في مستشفى حلوان، وأنها تعاني من أمراض السكر والضغط وعندما أصيبت بفيروس كورونا لم تستطع المقاومة وتوفيت في فترة العلاج.
وأضاف أهلية المجني عليها أنه توجهوا إلى المقبرة ثاني يوم الوفاة لزيارتها فوجدوا الجثة متفحمة والقبر مفتوح.
كانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بنبش قبر ممرضة توفيت بكورونا، وإشعال النيران في جثتها بمقابر عزبة الباجور.
كما كلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء اسرة المجني عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتربي المسئول عن حراسة المقابر.
وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على كاميرات مراقبة مثبتة على منزل بالقرب من مقابر عزبة الباجور في واقعة نبش مقبرة ممرضة متوفية بكورونا وحرق جثتها.
وتبين من كاميرات المراقبة تحديد هوية عدد من المشتبه بهم كانوا بالقرب من المقابر وقت الحادث.
واستمع النيابة إلى أقوال أهلية المتوفاة الذين أكدوا أنها تدعى منى جاد، ٤٠ سنة، تعمل ممرضة في مستشفى حلوان، وأنها تعاني من أمراض السكر والضغط وعندما أصيبت بفيروس كورونا لم تستطع المقاومة وتوفيت في فترة العلاج.
وأضاف أهلية المجني عليها أنه توجهوا إلى المقبرة ثاني يوم الوفاة لزيارتها فوجدوا الجثة متفحمة والقبر مفتوح.
كانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بنبش قبر ممرضة توفيت بكورونا، وإشعال النيران في جثتها بمقابر عزبة الباجور.
كما كلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء اسرة المجني عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتربي المسئول عن حراسة المقابر.
وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.