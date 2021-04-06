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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود مكثفة لتحديد هوية نابشي قبر ممرضة توفيت بكورونا في حلوان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من أسرة ممرضة تدعى "منى أحمد.ج"، 40 سنة ومقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شئون المرضى بمستشفى حلوان العام، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور، بدائرة القسم، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على كاميرات مراقبة مثبتة على منزل بالقرب من مقابر عزبة الباجور في واقعة نبش مقبرة ممرضة متوفية بكورونا وحرق جثتها.

وتبين من كاميرات المراقبة تحديد هوية عدد من المشتبه بهم كانوا بالقرب من المقابر وقت الحادث.

واستمع النيابة إلى أقوال أهلية المتوفاة الذين أكدوا أنها تدعى منى جاد، ٤٠ سنة، تعمل ممرضة في مستشفى حلوان، وأنها تعاني من أمراض السكر والضغط وعندما أصيبت بفيروس كورونا لم تستطع المقاومة وتوفيت في فترة العلاج.

وأضاف أهلية المجني عليها أنه توجهوا إلى المقبرة ثاني يوم الوفاة لزيارتها فوجدوا الجثة متفحمة والقبر مفتوح.

كانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بنبش قبر ممرضة توفيت بكورونا، وإشعال النيران في جثتها بمقابر عزبة الباجور.

كما كلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء اسرة المجني عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتربي المسئول عن حراسة المقابر.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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