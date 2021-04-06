ترحيب بإطلاق تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد كورونا

رحب القطاع السياحي بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا، والتي بدأت اليوم الثلاثاء في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدين ثقتهم في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.وأكد أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجانب أهميته لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، إلا أن له مردودًا اقتصاديًا كبيرًا على الدخل القومي لمصر، موضحًا أن تلقى العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التى تعلن عنها المقاصد السياحية فى العالم.وأضاف «الوصيف» أن سرعة الانتهاء من تلقى كل العاملين والمتعاملين مع السائح ستزيد نسبة تدفق الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة.وأوضح أن هناك تعاونًا وثيقًا بين كل من وزارتي الصحة والسياحة والآثار وبين الاتحاد والغرف السياحية، وكذلك المستثمرون والمشروعات السياحية لإتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، وإزالة أي معوقات أمامها، لافتًا إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تجهيز أماكن استقبال العاملين بالقطاع السياحي وتطعيمهم في كل من محافظتي البحر الأحمر بالغردقة وجنوب سيناء في شرم الشيخ، وتم التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة الصحة لتجهيز هذه الأماكن على أعلى مستوى مع توفير كل الإجراءات الاحترازية بها.