استمرار مبادرة «خليك إيجابي» ضمن برنامج «نتضامن لنتكامل» ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك لتبنى عدد من المبادرات في إطار الاهتمام ببناء فكر المواطن، بجانب تقديم خدمات مميزة له وذلك عن طريق تعاون الجهات التنفيذية والخدمية.حيث انطلقت صباح اليوم، أولى فعاليات مبادرة ”خليك إيجابي “ ضمن برنامج "نتضامن لنتكامل " بإشراف المهندسة رشا شريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين "، وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببورسعيد بقيادة الأستاذة سماح حامد، وحاضر خلالها الدكتورة أماني أيوب الاستاذ بالمعهد العالي للخدمةالاجتماعية.افتتحت الندوة بكلمة حول معني كلمة إيجابي، وأننا يجب علينا كشباب ان نتخذ الاسلوب الإيجابي في جميع سلوكياتنا، ونحدد هدفنا لنستطيع الوصول إليه، وتلا ذلك كلمة المهندسه رشا شريف عن اهميه المراكز التكنولوجيه، واهميه المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظه بورسعيد بالنسبه للمواطن ببورسعيد، وعن المبادرات الخاصه بالمركز لسنه 2020 والتي اهمها احنا معاك وعن برنامج نتضامن لنتكامل واهدافه واهميته وكذلك المبادرات المنبثقه منه، والتي من ضمنها مبادرة اليوم خليك ايجابي.استكمل الحوار التعريف بأهداف المبادرة كتنمية قدرات الشباب والمراهقين للتعرف على أحلامهم، وتحديد أهدافهم والتخطيط لمستقبلهم واستغلال كامل طاقتهم، وتدريبهم على مهارات التفاوض والاتصال الفعال والقيادة والتفكير الإبداعي، للعمل على بناء قدراتهم في مجال صنع القرار مع إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية التى يتم إنجازها في مصر بشكل عام وفى محافظة بورسعيد بشكل خاص، وتعريفهم بأهم مجالات سوق العمل بالمحافظة.كما تم القاء الضوء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدور الإيجابي لجهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب من إقامة مشروعات والتوجه الي التدريب لبرامج ريادة الاعمال، علي اسس مالية وغير مالية ليكون مشروع آيجابي للفرد والمجتمع في ظل توجهات الدولة للانتاج والصناعة هذا وقد شارك في الندوة عدد من طلاب مجمع مراكز بورسعيد للتدريب المهني بقيادة المهندسة سحر البدري وعدد من طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وسوف يتضمن برنامج المبادرة عدد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية بالاستعانة بمتخصصين في عدد من المجالات واستهداف أكبر عدد من الشباب.واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الشباب حول ما يرونه مؤخرا من إنجازات علي ارض محافظة بورسعيد، وقد أكدوا بالفعل علي مدينا وصلت آليه المحافظة في الفترة الاخيرة من مشروعات في جميع المجالات سواء علي المستوي الاقتصادي كمصانع 58 مصنع وغيرها وعلي المستوي الصحي كمشروع التأمين الصحي الشامل او علي المستوي السياحي كالحدائق وشارع ٧٣ وغيره من مشروعات الشباب السياحية المبتكرة، وايضا علي مستوي الطرق والاسكان وغيرها من المشروعات التي وفرت العديد، وتعد هذه المبادره ثاني مبادرات برنامج نتضامن لنتكامل الذي يطلقه المركز التكنولوجي بالمحافظه والذي يهدف الى تقديم خدمات مميزه للمواطنين عن طريق تعاون الجهات التنفيذيه والخدميه، وقد سبق اطلاق العديد من المبادرات التي تهدف ايضا الى خدمه ورضا وسعاده المواطن منها مبادره اليوم اليوم ومبادره احنا معاك ومبادره خدمة 24 ساعه، وقد حققت محافظه بورسعيد خلال المركز التكنولوجي نسب انجاز متميزه في سرعه استقبال شكاوى وطلبات المواطنين على مستوى الجمهوريه حسب التقارير مجلس الوزراء.حيث يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظة بورسعيد يوميا على تلقى الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى فى مختلف القطاعات، هذا وقد شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى فى إطار التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تشهده المحافظة بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء، وسرعة التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.