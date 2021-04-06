أسعار مخفضة.. محافظ الفيوم يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا وعددٍ من أعضاء الجهاز التنفيذي، لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية "أهلًا رمضان" لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين، الذي عقد أمس عن طريق الفيديو كونفرانس.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وممثلي الأوقاف، والشباب والرياضة، وفرع المجلس القومى للمرأة، والتليفونات.في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء الفيوم خاصة، وشعب مصر عامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالأمن والسلامة والاستقرار.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، مع العمل على تفعيل المبادرات الجادة للنظافة ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وخاصة مبادرة "ايد واحدة ضد كورونا" إضافة للعمل على التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لتلبية كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم.وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية بمنافذ بيع" أهلًا رمضان"، والعمل على التوسع فيها لتغطى كافة مراكز المحافظة مع الالتزام بالتباعد قدر الإمكان وارتداء الكمامات، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع.وتابع المتحدث الرسمي، أن وكيل وزارة الصحة بالفيوم ـ خلال الاجتماع ـ استعرض أخر الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، ومدى جاهزية المستشفيات، وأعمال التطوير بها، ونسب الإشغال، وعدد الأسرة بكل مستشفى، فضلًا عن التأكيد على توعية المواطنين للتسجيل لتلقى لقاح كورونا للحد من الإصابة به، لافتًا إلى أنه جار تجهيز عدد 7 مواقع بمختلف مراكز المحافظة لتلقي المواطنين للقاح، وذلك تبعًا لأعداد المسجلين بكل مركز.كما شدد المحافظ على تفعيل عمل أصحاب الضبطية القضائية من المسئولين، وتطبيق الغرامة اللازمة حال عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمات، مع تكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأوقات العمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسئولي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على تشديد متابعة الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لوصول الدعم لمستحقيه، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتكثيف توعية المعلمين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا توعية التلاميذ بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، فضلًا على متابعة سير العملية التعليمية أولًا بأول.كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي الأوقاف بالإلتزام بالإجراءات التى أقرتها الوزارة، بشأن مواقيت الصلاة ومدة صلاة العشاء والتراويح بالشهر الفضيل بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وارتداء الكمامات والتباعد خلال الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، وغلق المساجد عقب الصلوات، وغلق دورات المياه، ومنع الاعتكاف وصلاة التهجد، مع حظر إقامة الموائد الرمضانية.وشدد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال المشتركة بينهم، حتى لا تتعارض اعمال قطاع مع قطاع آخر وخاصة بقطاع الري، موجهًا بتكثيف حملات ازالة التعديات على مياه الري بالتنسيق بين مجالس المدن ومسئولي الري من جانب ومسئولي شرطة الري من جانب آخر، كما تم التأكيد على رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن مناسبة لإقامة مبان للخدمات المجمعة بمختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، في إطار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".كما تناول الاجتماع ملف الاشتراطات البنائية، حيث لفت محافظ الفيوم إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة بداية من 1 يوليو 2021.