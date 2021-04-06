أسعار مخفضة.. محافظ الفيوم يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية

أسعار مخفضة.. محافظ الفيوم يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:23 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا وعددٍ من أعضاء الجهاز التنفيذي، لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية "أهلًا رمضان" لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين، الذي عقد أمس عن طريق الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وممثلي الأوقاف، والشباب والرياضة، وفرع المجلس القومى للمرأة، والتليفونات.
في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء الفيوم خاصة، وشعب مصر عامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالأمن والسلامة والاستقرار.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، مع العمل على تفعيل المبادرات الجادة للنظافة ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وخاصة مبادرة "ايد واحدة ضد كورونا" إضافة للعمل على التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لتلبية كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية بمنافذ بيع" أهلًا رمضان"، والعمل على التوسع فيها لتغطى كافة مراكز المحافظة مع الالتزام بالتباعد قدر الإمكان وارتداء الكمامات، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع.
وتابع المتحدث الرسمي، أن وكيل وزارة الصحة بالفيوم ـ خلال الاجتماع ـ استعرض أخر الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، ومدى جاهزية المستشفيات، وأعمال التطوير بها، ونسب الإشغال، وعدد الأسرة بكل مستشفى، فضلًا عن التأكيد على توعية المواطنين للتسجيل لتلقى لقاح كورونا للحد من الإصابة به، لافتًا إلى أنه جار تجهيز عدد 7 مواقع بمختلف مراكز المحافظة لتلقي المواطنين للقاح، وذلك تبعًا لأعداد المسجلين بكل مركز.
كما شدد المحافظ على تفعيل عمل أصحاب الضبطية القضائية من المسئولين، وتطبيق الغرامة اللازمة حال عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمات، مع تكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأوقات العمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسئولي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على تشديد متابعة الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لوصول الدعم لمستحقيه، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتكثيف توعية المعلمين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا توعية التلاميذ بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، فضلًا على متابعة سير العملية التعليمية أولًا بأول.
كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي الأوقاف بالإلتزام بالإجراءات التى أقرتها الوزارة، بشأن مواقيت الصلاة ومدة صلاة العشاء والتراويح بالشهر الفضيل بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وارتداء الكمامات والتباعد خلال الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، وغلق المساجد عقب الصلوات، وغلق دورات المياه، ومنع الاعتكاف وصلاة التهجد، مع حظر إقامة الموائد الرمضانية.
وشدد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال المشتركة بينهم، حتى لا تتعارض اعمال قطاع مع قطاع آخر وخاصة بقطاع الري، موجهًا بتكثيف حملات ازالة التعديات على مياه الري بالتنسيق بين مجالس المدن ومسئولي الري من جانب ومسئولي شرطة الري من جانب آخر، كما تم التأكيد على رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن مناسبة لإقامة مبان للخدمات المجمعة بمختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، في إطار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تناول الاجتماع ملف الاشتراطات البنائية، حيث لفت محافظ الفيوم إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة بداية من 1 يوليو 2021.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وممثلي الأوقاف، والشباب والرياضة، وفرع المجلس القومى للمرأة، والتليفونات.
في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء الفيوم خاصة، وشعب مصر عامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالأمن والسلامة والاستقرار.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، مع العمل على تفعيل المبادرات الجادة للنظافة ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وخاصة مبادرة "ايد واحدة ضد كورونا" إضافة للعمل على التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لتلبية كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية بمنافذ بيع" أهلًا رمضان"، والعمل على التوسع فيها لتغطى كافة مراكز المحافظة مع الالتزام بالتباعد قدر الإمكان وارتداء الكمامات، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع.
وتابع المتحدث الرسمي، أن وكيل وزارة الصحة بالفيوم ـ خلال الاجتماع ـ استعرض أخر الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، ومدى جاهزية المستشفيات، وأعمال التطوير بها، ونسب الإشغال، وعدد الأسرة بكل مستشفى، فضلًا عن التأكيد على توعية المواطنين للتسجيل لتلقى لقاح كورونا للحد من الإصابة به، لافتًا إلى أنه جار تجهيز عدد 7 مواقع بمختلف مراكز المحافظة لتلقي المواطنين للقاح، وذلك تبعًا لأعداد المسجلين بكل مركز.
كما شدد المحافظ على تفعيل عمل أصحاب الضبطية القضائية من المسئولين، وتطبيق الغرامة اللازمة حال عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمات، مع تكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأوقات العمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسئولي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على تشديد متابعة الجمعيات الأهلية في توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لوصول الدعم لمستحقيه، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتكثيف توعية المعلمين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا توعية التلاميذ بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، فضلًا على متابعة سير العملية التعليمية أولًا بأول.
كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي الأوقاف بالإلتزام بالإجراءات التى أقرتها الوزارة، بشأن مواقيت الصلاة ومدة صلاة العشاء والتراويح بالشهر الفضيل بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وارتداء الكمامات والتباعد خلال الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، وغلق المساجد عقب الصلوات، وغلق دورات المياه، ومنع الاعتكاف وصلاة التهجد، مع حظر إقامة الموائد الرمضانية.
وشدد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال المشتركة بينهم، حتى لا تتعارض اعمال قطاع مع قطاع آخر وخاصة بقطاع الري، موجهًا بتكثيف حملات ازالة التعديات على مياه الري بالتنسيق بين مجالس المدن ومسئولي الري من جانب ومسئولي شرطة الري من جانب آخر، كما تم التأكيد على رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن مناسبة لإقامة مبان للخدمات المجمعة بمختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، في إطار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تناول الاجتماع ملف الاشتراطات البنائية، حيث لفت محافظ الفيوم إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة بداية من 1 يوليو 2021.